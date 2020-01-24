У Болгарії викрили ще двох російських шпигунів-дипломатів

Генпрокуратура Болгарія виявила двох росіян із дипломатичним імунітетом, які займалися шпигунством в країні на користь Москви.

Про це повідомляє The Sofia Globe з посиланням на заяву відомства.

"Генпрокурор Болгарії Іван Гешев повідомив МЗС країни, що двоє росіян з дипломатичним імунітетом здійснювали шпигунську діяльність", - йдеться у повідомленні.

За даними прокуратури, один росіянин, який обіймав посаду першого секретаря в консульському відділі посольства РФ у Софії, з 2017 року збирав інформацію, пов'язану з механізмами щодо виборчих процесів Болгарії.

Інший росіянин працював в торговельному відділі в російському представництві. З жовтня 2018 року він збирав інформацію, контактуючи з громадянами Болгарії, які мали доступ до сфери енергетики й енергетичної безпеки країни. Потім він відправляв всю зібрану інформацію до штаб-квартири ГРУ у Москві.

Як зауважили в Генпрокуратурі, через дипломатичну недоторканність вказаних росіян подальше розслідування було призупинено.

Зазначається, що у жовтні минулого року один із перших секретарів в посольстві РФ був змушений залишити країну після того, як його ідентифікували як людину, яка причетна до шпигунської діяльності в Болгарії.

Як повідомлялося, вчора Генеральна прокуратура Болгарії оголосила підозру трьом росіянам за спробу вбивства власника заводу з виготовлення зброї Еміліана Гебрева та ще двох людей.