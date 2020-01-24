У Франції противники пенсійної реформи оголосили "чорну п'ятницю"
"Чорна п'ятниця" ознаменувала 51 день загальнонаціонального страйку, який є найдовшим за останні 40 років, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.
Головною рушійною силою загальнонаціонального страйку у Франції є представники транспортної галузі, особливо залізничники, які можуть бути позбавлені пільги раннього виходу на пенсію.
Своєю чергою юристи виходять на страйк під гаслом: "Краще боротися зараз, ніж померти пізніше".
Співробітники нафтопереробних підприємств і сховищ нафтопродуктів блокують виробництво, що несе загрозу перебоїв із постачанням пального на ринок.
Цього тижня профспілка заблокувала найбільшу у Франції гідроелектричну станцію, протестуючи проти пенсійної реформи. Йдеться про ГЕС Grand’Maison на південному сході країни. Відтак без електропостачання у вівторок залишилися тисячі установ та будинків, розташованих на півдні Парижа. Окрім цього, профспілка CGT заблокувала 11 підстанцій, які передають електричну енергію у регіоні.
Як повідомлялося, французькі профспілки висловлюють незгоду із запропонованою урядом пенсійною реформою. Згідно з планами уряду, у Франції пропонують залишити мінімальний вік виходу на пенсію у 62 роки, але для отримання повної пенсії буде працювати до досягнення так званого року "вирівнювання", який становитиме 64 роки.
В уряді пояснюють, що метою фактичного підвищення пенсійного виходу на два роки є необхідність збалансувати бюджет пенсійних виплат.
Щоб громадяни працювали на два роки довше, уряд пропонує запровадити систему заохочень та бонусів. При цьому гарантуватиметься мінімальний розмір пенсії у 1000 євро для тих, хто матиме мінімальний стаж.
Реформа також передбачає створення єдиної пенсійної системи, замість 42 пенсійних планів для різних категорій працівників, що існують на сьогодні.