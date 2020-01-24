У Франції противники пенсійної реформи оголосили "чорну п'ятницю"

У Франції профспілки активізували масові протести проти урядової пенсійної реформи та оголосили "чорну п'ятницю", закликавши працівників основних галузей промисловості припинити роботу та вийти на демонстрації.

"Чорна п'ятниця" ознаменувала 51 день загальнонаціонального страйку, який є найдовшим за останні 40 років, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

Головною рушійною силою загальнонаціонального страйку у Франції є представники транспортної галузі, особливо залізничники, які можуть бути позбавлені пільги раннього виходу на пенсію.

Своєю чергою юристи виходять на страйк під гаслом: "Краще боротися зараз, ніж померти пізніше".

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Співробітники нафтопереробних підприємств і сховищ нафтопродуктів блокують виробництво, що несе загрозу перебоїв із постачанням пального на ринок.

Цього тижня профспілка заблокувала найбільшу у Франції гідроелектричну станцію, протестуючи проти пенсійної реформи. Йдеться про ГЕС Grand’Maison на південному сході країни. Відтак без електропостачання у вівторок залишилися тисячі установ та будинків, розташованих на півдні Парижа. Окрім цього, профспілка CGT заблокувала 11 підстанцій, які передають електричну енергію у регіоні.

Як повідомлялося, французькі профспілки висловлюють незгоду із запропонованою урядом пенсійною реформою. Згідно з планами уряду, у Франції пропонують залишити мінімальний вік виходу на пенсію у 62 роки, але для отримання повної пенсії буде працювати до досягнення так званого року "вирівнювання", який становитиме 64 роки.

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В уряді пояснюють, що метою фактичного підвищення пенсійного виходу на два роки є необхідність збалансувати бюджет пенсійних виплат.

Щоб громадяни працювали на два роки довше, уряд пропонує запровадити систему заохочень та бонусів. При цьому гарантуватиметься мінімальний розмір пенсії у 1000 євро для тих, хто матиме мінімальний стаж.

Реформа також передбачає створення єдиної пенсійної системи, замість 42 пенсійних планів для різних категорій працівників, що існують на сьогодні.