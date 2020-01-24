Масові акції протесту свідчать про тотальну недовіру у світі — генсек ООН

Масові акції протесту, що відбуваються у багатьох країнах, свідчать про тотальну недовіру у світі.

Про це заявив Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш, виступаючи на Всесвітньому економічному форумі в Давосі в четвер, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Щонайменше у 66 країнах світу торік відбулися масові демонстрації, і така недовіра викликає тривогу. Уряди мають розуміти, що вони повинні дослухатися до думки людей, поважати свободу преси, а також давати простір для громадянського суспільства", - зазначив він.

За словами Генерального секретаря ООН, глобалізація має надавати рівні можливості для всіх у суспільстві.

Читайте також: Генсек ООН закликає світ не допустити війни

Він зазначив, що для пошуку шляхів розв’язання геополітичних проблем, з якими стикається світ, потрібні «багатосторонні інститути».

Гутерреш додав, що на Близькому Сході удалося уникнути воєнного конфлікту, водночас для зниження напруги він закликав до багатосторонніх зусиль. За словами генсека ООН, сьогодні конфлікти відбуваються переважно всередині країн, а не між державами.

За словами Гутерреша, серйозну загрозу продовжує становити глобальний тероризм, оскільки місцеві дії бойовиків відчує весь світ.

Як повідомляв Укрінформ, з 21 січня по 24 січня у швейцарському Давосі проходить щорічний Всесвітній економічний форум.