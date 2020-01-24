Коронавірус у Китаї: кількість заражених зросла до 830

Національна комісія з питань охорони здоров'я Китаю повідомила, що кількість випадків зараження вірусом зросла до 830 із понад 600.

Про це повідомляє Associated Press.

Також повідомляється про 25 летальних випадків унаслідок зараження новим коронавірусом, епідемія якого спалахнула в країні. 24 з них зафіксовані в провінції Хубей, де й знаходиться епіцентр зараження (центральна частина Китаю), а ще один — у провінції Хебей, що на сході країни.

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Як повідомлялося, в Китаї з грудня реєструються випадки захворювання на пневмонію, спричинену новим коронавірусом (nCoV). Попередньо визначено, що джерелом коронавірусу можуть бути тварини.

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Наразі, за даними різних джерел, зареєстровано понад 800 випадків захворювання, спричинених новим коронавірусом, повідомляється про 25 померлих. Вірус був підтверджений у сусідніх з Китаєм країнах - Таїланді, Південній Кореї, Японії, Тайвані, РФ, В’єтнамі, а також у США та Франції.

Фото: Getty Images