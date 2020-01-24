У Штатах через коронавірус відмовились приймати школярів з Китаю

Середня школа містечка Феірфакс (під Вашингтоном) у терміновому порядку скасувала двотижневий візит 21 школяра, які прибули за програмою обміну до США з китайської провінції, розташованої неподалік місця спалаху нового коронавірусу.

Про це повідомляє в четвер американське центральне видання The Washington Post.

"Здоров'я й безпека наших учнів і персоналу залишаються першочерговим завданням для нас. Хоча чиновники з управління охорони здоров’я вважають, що ризик передачі захворювання новим коронавірусом від китайських учнів надзвичайно низький, ми вважаємо за потрібне змінити плани", - написала директор школи Кароле Кім у своєму зверненні до батьків.

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Учні з китайської провінції Їчанг (розташованої за 280 км від епіцентру спалаху хвороби) прибули літаком до Нью-Йорка та мали автобусом доїхати до школи Лонгфеллоу в окрузі Феірфакс. Їх чекали американські сім'ї, щоби діти жили у них впродовж двох тижнів за програмою обміну.

В управлінні охорони здоров'я спочатку хотіли запевнити батьків, що учні з Китаю навряд чи є носіями вірусу. Однак дирекція школи вирішила не ризикувати.

Групу дітей з Китаю розмістять у місцевому готелі. При цьому, в адміністрації навчального закладу запевнили, що шукають способи, як забезпечити віртуальну комунікацію з іноземними учнями.

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Як повідомляв Укрінформ, наразі, за даними різних джерел, зареєстровано понад 600 випадків захворювання, спричинених новим коронавірусом. При цьому, повідомляється про 25 померлих. Вірус був підтверджений у сусідніх з Китаєм країнах — Таїланді, Південній Кореї, Японії, Тайвані, РФ, В’єтнамі, а також у Франції й США.

Фото: АА