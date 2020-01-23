Смерть від коронавірусу вперше зафіксували за межами його епіцентру

Зафіксовано перший випадок смерті людини внаслідок зараження коронавірусом за межами китайського міста Ухань, де вперше зафіксували вірус.

Про це повідомляє AFP.

“Китайська влада повідомляє про першу смерть поза межами епіцентру вірусу”, — йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, у Китаї з грудня реєструються випадки захворювання на пневмонію, спричинену новим коронавірусом (nCoV). Попередньо визначено, що джерелом коронавірусу можуть бути тварини.

Наразі, за даними різних джерел, зареєстровано понад 600 випадків захворювання, спричинених новим коронавірусом, повідомляється про 25 померлих. Вірус був підтверджений у сусідніх з Китаєм країнах - Таїланді, Південній Кореї, Японії, Тайвані, РФ, В’єтнамі, а також у США та Франції.