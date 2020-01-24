Євросоюз виявився не готовим до геополітичних змін у світі – Лайчак

Євросоюз виявився не готовим до геополітичних змін, які пройшли попередніми роками у світі.

Про це заявив міністр закордонних справ Словаччини Мирослав Лайчак у четвер під час дискусії на Світовому економічному форумі у швейцарському Давосі, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Очевидно, що попередні п'ять років були складними. Світ змінився. Мультилатералізм піддається атакам. Ми бачимо відхід від зобов'язань, правил, принципів та домовленостей. І Євросоюз дещо був поза цим процесом. Ми повинні були реагувати, але виявилися не готовими до цього", - сказав словацький міністр.

Серед головних геополітичних змін від назвав хвилю міграції у 2015 році, Brexit у 2016-му, обрання Дональда Трампа президентом США у 2017-му.

"Європа є глобальним гравцем, якщо ми у це повіримо та знайдемо наше місце у цьому більш жорсткому світові. І тому нова Єврокомісія назвала себе геополітичною", - пояснив Лайчак.

Як раніше повідомляло агентство, президент Європарламенту заявив про початок реформ у ЄС.

Фото:RFE/RL