Президент Європарламенту заявив про початок реформ у ЄС

Європейський Союз потребує реформ та змін, включаючи посилення демократії.

Про це заявив президент Європарламенту Девід Сассолі під час дискусії у середу на Світовому економічному форумі у швейцарському Давосі, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми маємо мандат, щоб розвивати європейський проєкт. Але через економічну кризу ми були неспроможні просуватися уперед. Відтак нині ми розпочали процес реформ», - сказав президент Європарламенту.

Він, зокрема, відзначив початок створення Конференції європейської демократії, яка включатиме ширше коло інституцій та громадян у системі урядування ЄС.

«Усі інституції повинні зосередитися на проведенні реформ», - додав Сассолі.

Він також нагадав, що нині у ЄС посилюється вплив націоналізму, який послаблює спільноту.

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«Нині настав момент для проведення змін», - наголосив президент Європарламенту.

Як повідомлялося 21-24 січня у швейцарському Давосі проходить щорічний Світовий економічний форум.