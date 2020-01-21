Посол ЄС радить Україні у відносинах з Євросоюзом діяти на випередження

Голова Представництва Європейського Союзу в Україні Матті Маасікас радить Україні у відносинах з ЄС демонструвати не лише амбіціїї, а й наполегливість у відстоюванні своїх євроінтеграційних намірів.

Про це дипломат заявив під час публічної дискусії "Порядок денний європейської інтеграції: амбіції України на 2020 рік", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Наступного тижня відбудеться перша зустріч на такому високому рівні - засідання Ради асоціації, від якої очікується програма з порядком денним між Україною та ЄС... Я пригадую, коли 20 років тому був звичайним естонським державним службовцем, а Естонія ще не була членом ЄС, вже тоді треба було діяти на випередження і бути амбітним, щоб чогось домогтися у відносинах з ЄС", - сказав Маасікас.

За його словами, так склалося, що у відносинах з більшістю партнерів і сусідів ЄС завжди трошки спроквола реагує на дії своїх візаві.

"Амбіції і тиск на ЄС - це нелегка справа, і ми часом розчаровуємося. Мені добре зрозуміло, коли ви знову й знову наполягаєте на своїй позиції і думці, а європейський бюрорат немов відмахується. Але врешті-решт українському уряду потрібно демонструвати не тільки амбіції, а й наполегливість. Попередній уряд дуже добре це робив, але наполегливими треба бути постійно", - переконаний Маасікас.

Як повідомлялося, 28 січня в Брюсселі відбудеться засідання Ради асоціації Україна-ЄС.