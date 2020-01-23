США ввели санкції проти нафтових компаній чотирьох країн за бізнес з Іраном

Офіційний Вашингтон запровадив санкції проти міжнародних компаній з чотирьох країн через порушення ними попередніх обмежень США, якими забороняли вести бізнес з Іранською національною нафтовою компанією.

Про це офіційно повідомило в четвер Міністерство фінансів США, зазначає власний кореспондент Укрінформу.

"Офіс контролю за іноземними активами Мінфіну США запровадив санкції проти чотирьох міжнародних нафтохімічних та нафтових компаній, які здійснили експорт продукції Іранській національній нафтовій компанії (NIOC) на загальну суму в сотні мільйонів доларів США", - наголосили в американському відомстві.

Як уточнили в Мінфіні, це відбувалося попри економічні санкції, які Сполучені Штати запровадили раніше.

При цьому звертається увага, що компанія NIOC допомагає фінансувати Корпус вартових ісламської революції, яка вважається терористичною організацією, а також їхнім ставленикам у регіоні.

"Іранський нафтохімічний та нафтовий сектори є першоджерелами фінансування глобальної терористичної діяльності іранського режиму й дозволяють йому постійно підтримувати насильство проти власного народу", - заявив у цьому зв'язку міністр фінансів США Стівен Мнучин.

Санкції, запроваджені США, стосуються брокерів та компаній з Гонконгу із філіями в Ірані, а також з Об'єднаних Арабських Еміратів, Китаю й Німеччини.