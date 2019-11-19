Штати поновлюють санкції проти країн, які допомагають Ірану розвивати "мирний атом"

Офіційний Вашингтон скасовує виняток у пакеті санкцій щодо Ірану, який дозволяв іноземним компаніям співпрацювати з Тегераном у його цивільних ядерних програмах, спрямованих на розвиток "мирного атому".

Про це заявив у понеділок держсекретар США Майкл Помпео, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Президент Рухані недавно заявив, що Іран приступає до збагачення урану на об'єкті Фордо. Через це, Сполучені Штати скасують виняток для санкцій (проти Ірану – ред.), пов’язаний з ядерним об'єктом у Фордо, починаючи з 15 грудня 2019 року", - заявив глава Держдепартаменту США.

Він підкреслив, що відтепер "правильна кількість" збагаченого урану для найбільшої у світі держави-спонсора тероризму "дорівнює нулю". При цьому, Помпео наголосив, що Тегеран з самого початку побудував об'єкт Фордо як укріплений підземний бункер для проведення таємних робіт зі збагачення урану.

"Тож, немає жодних законних підстав для Ірану відновлювати збагачення на цьому донедавна прихованому об'єкті. Іран повинен негайно згорнути свою діяльність на ньому", - наголосив державний секретар США.

Як повідомляв Укрінформ, на початку листопада президент Ірану Хасан Рухані повідомив, що починає використання центрифуг зі збагачення урану на об'єкті Фордо. Він уточнив, що це буде відбуватися під контролем інспекторів МАГАТЕ, а всі вжиті заходи оборотні, як тільки сторони угоди виконають свої зобов'язання за нею.

Натомість США різко засудили відновлення виробничих потужностей Ірану зі збагачення урану, пообіцявши завадити Тегерану отримати ядерну зброю.