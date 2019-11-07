Іран відновив збагачення урану на ядерному комплексі в Фордо після перерви з моменту укладення ядерної угоди в липні 2015 року.

Про це повідомляє агентство ІРНА.

"Іран розпочав подачу газу на центрифуги на ядерному об'єкті Фордо і досяг етапу, при якому збагачення (урану) буде на рівні 4,5%", - йдеться в повідомленні.

Раніше президент Ірану Хасан Рухані повідомив, що Іран з 6 листопада почне використання центрифуг зі збагачення урану на об'єкті Фордо. Він уточнив, що це буде відбуватися під контролем інспекторів МАГАТЕ, а всі вжиті заходи оборотні, як тільки сторони угоди виконають свої зобов'язання за нею.

Уперше Тегеран відмовився від низки ядерних обмежень у річницю виходу США з угоди щодо іранської ядерної програми – Вашингтон залишив угоду 8 травня 2018 року, Тегеран відповів рівно рік потому, що іранська влада назвала "стратегічним терпінням" Ірану.

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Раніше іранське керівництво заявило про намір відновити збагачення урану на тисячі ядерних центрифуг з допомогою російського "Росатома", що означає істотну зміну ядерної політики Тегерана після виходу США з Іранської ядерної угоди.