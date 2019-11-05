Росія допоможе Ірану збагачувати уран

Іранське керівництво заявило про намір відновити збагачення урану на понад тисячі ядерних центрифуг за допомогою російського "Росатому", що означає суттєву зміну ядерної політики Тегерана після виходу США з Іранської ядерної угоди.

Про це повідомляє у вівторок американське видання The Hill із посиланням на заяви президента Ірану Хасана Рухані.

"Як заявив президент цієї країни у вівторок, Іран розпочне закачку урановим газом понад тисячі центрифуг на ядерному об'єкті. Це стане ще одним кроком країни у зворотному напрямку від ядерної угоди 2015 року, з якої президент Трамп вивів США минулого року", - зауважує видання.

Як уточнюється, йдеться про ядерну установку "Фордо" всередині гори, де 1044 центрифуг досі залишалися порожніми.

При цьому, за повідомленнями, на об'єкті активно працюватиме російська ядерна компанія "Росатом".

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До цього Іран заявляв, що має намір збільшити всього на 3,67% встановлений угодою ліміт виробництва збагаченого урану. При цьому, президент Ірану Хасан Рухані наголосив, що відхід Тегерана від вимог, встановлених угодою, може бути скасовано, якщо Європа знайде спосіб для Ірану обійти санкції США щодо продажів нафти.