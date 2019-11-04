США розширили санкції проти керівництва Ірану

Вашингтон запровадив санкції проти генерального штабу збройних сил Ірану, а також дев'яти осіб, які обіймають високі посади у військовому й політичному керівництві цієї країни.

Про це інформує офіс контролю за іноземними активами мінфіну США, передає власний кореспондент Укрінформу.

Зокрема, нові санкції запроваджені проти командувача Корпусу вартових ісламської революції генерала Мохаммеда Багері, голови верховного суду Ірану Ебрахіма Раїсі, інших високопоставлених військових та політичних чинів.

Крім того, США ввели санкції проти сина духовного лідера Ірану, аятоли Хаменеї - Моджтаба. Він є одним з активних провідників ідей свого батька в регіоні.

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Як зазначають у мін'юсті США, посилення режиму санкцій проти Тегерана має на меті «не допустити фінансування тіньової мережі військових та закордонних радників Алі Хаменеї, які протягом десятиліть гноблять іранський народ, експортують тероризм та просувають політику дестабілізації по всьому світу».

Як повідомлялося, у травні минулого року Дональд Трамп заявив про вихід Вашингтона з ядерної угоди та відновлення санкцій проти Ірану.