США ввели міжнародні санкції проти прибічників Ірану

США, а також шість інших країн-членів Центру боротьби з фінансуванням тероризму, ввели широкий пакет санкцій проти організацій, установ та фізичних осіб, які підтримують агресію Ірану на Близькому Сході.

Про це заявляє міністерство фінансів США, передає власний кореспондент Укрінформу.

"Сьогодні сім країн-членів Центру боротьби з фінансуванням тероризму (TFTC) запровадили спільні санкції проти 25 суб'єктів, пов'язаних з мережами підтримки іранського режиму в регіоні", - йдеться в повідомленні.

Це найбільший спільний пакет санкції, запроваджений будь-коли TFTC, підкреслили у Вашингтоні.

Як уточнюється в заяві, обмеження введені проти юридичних та фізичних осіб, котрі підтримують іранський Корпус вартових ісламської революції (КВІР), а також організацію Хезболла.

Крім того, кілька структур, які потрапили в "чорні списки", надають фінансову підтримку організації "Басідж", яка також пов'язана з КВІР.

До TFTC входять, окрім США, Бахрейн, Кувейт, Оман, Катар, Саудівська Аравія та Об'єднані Арабські Емірати.