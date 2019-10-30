США ввели міжнародні санкції проти прибічників Ірану
Про це заявляє міністерство фінансів США, передає власний кореспондент Укрінформу.
"Сьогодні сім країн-членів Центру боротьби з фінансуванням тероризму (TFTC) запровадили спільні санкції проти 25 суб'єктів, пов'язаних з мережами підтримки іранського режиму в регіоні", - йдеться в повідомленні.
Це найбільший спільний пакет санкції, запроваджений будь-коли TFTC, підкреслили у Вашингтоні.
Як уточнюється в заяві, обмеження введені проти юридичних та фізичних осіб, котрі підтримують іранський Корпус вартових ісламської революції (КВІР), а також організацію Хезболла.
Крім того, кілька структур, які потрапили в "чорні списки", надають фінансову підтримку організації "Басідж", яка також пов'язана з КВІР.
До TFTC входять, окрім США, Бахрейн, Кувейт, Оман, Катар, Саудівська Аравія та Об'єднані Арабські Емірати.