Трамп пригрозив Ірану "небаченим" ударом

Попри те, що США намагаються усунутися від участі у військових конфліктах на Близькому Сході, Дональд Трамп припустив, що в ситуації з Іраном все може статися інакше.

Про це президент США заявив у понеділок у Вашингтоні, передає власний кореспондент Укрінформу.

"Ми підготовлені краще, ніж будь-коли. Якщо Іран щось вдіє, він відчує такий удар, якого ніколи раніше не було", - заявив глава Білого дому.

Він підкреслив, що Вашингтон відстежує ситуацію на Близькому Сході.

"Я намагаюся вивести нас із воєн. Але нам можливо, доведеться і вступити у війни", - зазначив американський президент.

Як повідомляв Укрінформ, Дональд Трамп розпорядився вивести військовий контингент із Сирії. Згодом, після тиску з боку Конгресу в адміністрації США заявили, що залишать у цій країні кількасот американських солдатів. Крім того, у Пентагоні підкреслили, що всі військовослужбовці, які залишають Сирію, будуть передислоковані до західного Іраку, де продовжать боротися проти ІДІЛ. Водночас в оборонному відомстві США припустили, що ситуація може змінюватися.

Фото: The White House