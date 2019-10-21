Пентагон планує залишити кілька сотень військових у Сирії - ЗМІ

Президент США Дональд Трамп роздумує над новою пропозицією Пентагону щодо збереження невеликого контингенту американських військ у східній Сирії.

Про це повідомляє The New York Times.

«Президент Трамп схиляється на користь нового плану Пентагону щодо збереження невеликого контингенту американських військ у східній Сирії, що нараховує близько 200 осіб», - йдеться в повідомленні.

Таким чином американські солдати продовжать боротьбу з Ісламською державою і допоможуть курдам зберегти контроль над нафтовими родовищами в регіоні.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп 6 жовтня вирішив вивести американські війська з північної Сирії і припинити військову допомогу курдам. Після чого Туреччина 9 жовтня почала масштабний наступ на територію, утримувану курдськими силами на північному сході Сирії.

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17 жовтня Туреччина і США домовилися про припинення військової операції Анкари на півночі Сирії. Зокрема, Туреччина погодилася призупинити на 120 годин військову операцію, щоб курдські сили вийшли з того району на півночі Сирії, де Анкара хоче зробити так звану зону безпеки.

Напередодні Міністр оборони США Марк Еспер заявив, що майже 1000 американських військовослужбовців, які виходять з північної Сирії, передислокуються в північний Ірак для продовження військової кампанії проти бойовиків ИГИЛ.