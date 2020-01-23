У Білорусі госпіталізували жительку Петербурга з підозрою на коронавірус

У Білорусі госпіталізували з підозрою на коронавірус жительку Санкт-Петербурга Анну Ільницьку, яка прилетіла до Мінська з Китаю.

Про це повідомив “МБХ медіа” її брат Андрій Ільницький.

Він зазначив, що вони з сестрою - громадяни Білорусі, але мешкають у Петербурзі. За словами Ільницького, дівчина літала в Китай у відрядження разом зі своїм молодим чоловіком Арманом Каракешишяном, який був госпіталізований учора в Санкт-Петербурзі також з підозрою на коронавірус. Ільницька повернулася з поїздки на два дні раніше, ніж Каракешишян.

“Спочатку їй не приділяли належної уваги. Але зараз, вранці, вже стали приділяти. Проблема була у вчорашній вечірній бездіяльності, коли з такими підозрами її хотіли покласти до загальної палати”, - повідомив Ільницький.

Раніше в Петербурзі госпіталізували росіянина Армана Каракешишяна і громадянина Китаю з підозрою на коронавірус. Поки що наявність вірусу у них не підтвердилася.

Як повідомляє TUT.by, в Китаї Ільницька провела два місяці - брала участь у мистецькому фестивалі в Шанхаї. У Білорусь поверталася з пересадками, її маршрут був такий: Шанхай - Сіань - Єкатеринбург - Москва - Мінськ. Додому дівчина повернулася 20 січня, нездужання відчула наступного дня. Зараз перебуває у міській інфекційній лікарні в Мінську.

Речник Міністерства охорони здоров'я Юлія Бородун підтвердила, що вчора в Мінську інфекційну лікарню була госпіталізована пацієнтка зі скаргами на біль у м'язах, підвищення температури тіла до 38,5° С, кашлем. Попередній діагноз - гостра респіраторна вірусна інфекція.

Сьогодні в лікарні було проведено консиліум за участі головного лікаря Мінської інфекційної лікарні Миколи Юровского, заступника головного лікаря з медичної частини Святослава Вельгіна і професора, завідувача кафедри інфекційних хвороб БДМУ, доктора медичних наук Ігоря Карпова. Поставлено діагноз, який наразі вже підтверджений лабораторно - грип В, середнього ступеня тяжкості. Проводиться лабораторне дослідження для виключення нашарування коронавірусної інфекції.

Як повідомлялося, кількість загиблих у результаті нового коронавірусу в Китаї зросла до 25 осіб, ще зафіксовано 631 випадок зараження.

Новий тип коронавірусу вже зустрічається у людей в Таїланді, Японії, Південній Кореї і США.