У Литві збирають підписи за вотум недовіри депутату через зв'язки з РФ

Парламентська опозиція в литовському парламенті, її члени з Комітету нацбезпеки та оборони (КНБО), не чекаючи закінчення розслідування, вирішили ініціювати вотум недовіри депутату парламенту Литви Ірині Розовой.

Про це повідомляє портал Delfi.

«Що стосується пані Розової, є документ від 18 січня 2018 року, який став публічним, всі ми бачимо два конкретних, об'єктивних моменти, написаних чорним по білому. В нашій присязі ясно сказано, що людина має бути вірною Литовській державі. Також ясно вказано підставу для обмеження доступу до секретної інформації ДДБ (Департамент держбезпеки Литви, - ред.). Це формулювання звучить так: "особа не є вірною і лояльною до Литовської держави"», - сказала соціал-демократ Довіле Шакалене.

Вона вважає, що зазначеної інформації достатньо для ініціювання вотуму недовіри депутату Сейму Ірині Розовой.

Дані ДДБ від 18 січня 2018 року свідчать про те, що Розова, зустрічаючись із представником російської дипломатії, говорила про фінансову допомогу Російському альянсу в Литві, обговорювала можливості об'єднання Альянсу з Виборчою акцією поляків Литви для участі у виборах. Також згадується спілкування Розової з генеральним консулом РФ Володимиром Малигіним, якого вислали з Литви за діяльність, що не відповідає статусу дипломата. Його підозрюють у збиранні інформації про Литву для російських спецслужб. Сама Розова, згідно з документом, намагалася приховати ці контакти.

Текст вотуму недовіри підготував литовський депутат Лаурінас Кащюнас. У документі згадуються матеріали ДДБ від 18 січня 2018 року, а також постанова парламенту від 24 вересня 2019 року про те, що КНБО має провести розслідування у справі Розової.

Підписи під вотумом недовіри починають збирають сьогодні, 22 січня. Голова КНБО Дайнюс Гайжаускас сказав, що підпише документ.