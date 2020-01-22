Кількість жертв коронавірусу в Китаї зросла до дев'яти

Кількість летальних випадків від нового коронавірусу в Китаї зросла до 9, зафіксовані 440 випадків зараження.

Про це повідомляє CNN.

"Чиновники в Китаї прагнуть стримати спалах нового вірусу, в результаті якого щонайменше дев'ять людей загинули і понад 440 осіб заразилися", - йдеться в повідомленні.

Випадки зараження вірусом були підтверджені по всьому Китаю, причому більшість в Ухані, де були зареєстровані перші випадки, а також в Пекіні, Шанхаї і провінції Гуандун.

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Приблизно за місяць після того, як вірус був вперше виявлений в Ухані, він поширився далеко за межі материкового Китаю. В Азії випадки зараження були виявлені в Тайвані, Південній Кореї, Таїланді та Японії. У вівторок влада США підтвердила перший випадок зараження на своїй території. Також надходять повідомлення про потенційні випадки в Австралії.

Напередодні також у Китаї підтвердили факт передачі нового коронавірусу від людини до людини.

Як повідомлялося раніше, Всесвітня організація охорони здоров'я проведе в середу, 22 січня, екстрене засідання щодо загрози, яку несе новий коронавірус.

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