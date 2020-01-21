Давос: Китай заявляє, що імпортуватиме більше товарів і послуг

Китай прагне торгівельного балансу і має намір імпортувати більше товарів і послуг.

Про це заявив перший віцепрем'єр Держради КНР Хань Чжен на Всесвітньому економічному форуму в Давосі, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми будемо експортувати більше товарів і послуг. Китай не прагне лише профіциту, ми готові імпортувати якісну продукцію з тим, щоби забезпечити торговий баланс", - сказав Хань Чжен.

За його словами, з цією метою будуть знижуватися мита на якісні імпортні товари, а також функціонуватимуть зони вільної торгівлі, яких з 2013 року створено вже 18.

Перший заступник глави китайського уряду наголосив, що КНР буде продовжувати розширювати доступ до свого ринку, знімаючи обмеження для іноземних інвесторів шляхом скорочення так званого "негативного списку", що зараз налічує 40 напрямів, у яких існують обмеження. Влада Китаю також готова поліпшувати умови ведення бізнесу, зокрема у сфері захисту прав інтелектуальної власності.

Загалом з 1978 року (початку політики реформ і відкритості) Китай зміг залучити 2 трильйони доларів прямих інвестицій у нефінансовий сектор, заявив представник китайського уряду.

Водночас, він закликав інші країни уникати протекціонізму та політики обмежень: "Ключовим є збереження багатостороннього підходу… Незважаючи на певні односторонні та протекціоністські заходи низки країн, Китай не відмовляється від своєї політики відкритості та продовжує рухатися в цьому напрямку, не звертаючи з шляху глобалізації".

Він нагадав, що середнє щорічне зростання ВНП КНР за останні понад 40 років становить 9,4%, а у 2019 р. – 6,1%.

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