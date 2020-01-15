США і Китай пішли на мирову - підписали "першу фазу" торгової угоди

Президент США Дональд Трамп і віцепрем'єр-міністр Китаю Лю Хе підписали офіційну домовленість про початок "першої фази" торгової угоди, що ознаменувало завершення майже дворічного протистояння між двома найбільшими економіками світу.

Урочиста церемонія підписання відбулася в середу в Білому домі, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Це – неймовірна угода для Сполучених Штатів, і, зрештою, це гарна угода для обох країн. До того ж, вона сприятиме зміцненню миру в усьому світі", - заявив глава Білого дому.

Він наголосив, що зближення між США і Китаєм корисне не лише для припинення торгівельного протистояння, а й для врегулювання ситуації навколо КНДР та багатьох інших міжнародних питань.

Під час підписання президент Трамп подякував представникам американського уряду й Конгресу, які доклали найбільших зусиль для зближення сторін.

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У свою чергу, голова КНР Сі Цзіньпінь, послання якого зачитав на церемонії віцепрем'єр Лю Хе, висловив сподівання, що "відносини між Китаєм і США стануть більш результативними і вигіднішими для обох народів".

Americans have a President who puts them FIRST at the negotiating table! pic.twitter.com/1rWMGV29du — The White House (@WhiteHouse) 15 січня 2020 р.

США і Китай у грудня 2019 року досягли попередньої домовленості про початок перемир'я у "торгівельній війні". Деталі угоди не розкриваються. Водночас, з американського боку зазначається, що Пекін зобов'язався збільшити закупівлі американських товарів і послуг в найближчі два роки на понад $200 млрд порівняно з рівнем 2017 року. Крім того, досягнуто попередньої домовленості, щодо Пекін припинить зусилля з крадіжки інтелектуальної власності та утримуватиметься від маніпуляцій з національною валютою юанем.

У відповідь США частково зменшили митне навантаження на китайський імпорт, а також відмовились від нових підвищень, запланованих у грудні. Тим часом, США зберігатимуть підвищені миті тарифи на китайські товари на суму $375 млрд.

Таким чином, перша фаза торгівельної угоди спрямована на скорочення багатомільярдного дефіциту торгівлі між двома країнами. Після цього сторони перейдуть до обговорення наступних етапів для досягнення повного "перемир'я".

Фото: @johnrobertsFox