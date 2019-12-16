США та КНР узгодили першу частину торговельної угоди

"США та Китай домовилися про торговельну угоду, що передбачає структурні реформи економічної та торговельної політики Китаю в галузях інтелектуальної власності, передачі технологій, сільського господарства, фінансових послуг, а також валютного обміну", - йдеться у заяві.

Як повідомлялося, за президентства США Дональда Трампа Сполучені Штати кілька разів підвищували мита на китайську продукцію. Китай вдався до заходів у відповідь, що призвело до загострення "торговельної війни" між двома найбільшими економіками світу.

МВФ, Світовий банк та інші міжнародні фінансові інституції неодноразово звертали увагу на загострення торговельних відносин між США та Китаєм як на чинник, що негативно впливає на зростання світової економіки.

Однак пізніше представники Китаю та США домовилися про поетапне скасування запроваджених мит. За словами речника Міністерства комерції КНР Гао Фенга, обидві сторони дуже близькі до домовленості щодо "першої фази" торговельної угоди. Президент США стверджує, що підписання торговельної угоди з Китаєм “дуже близько”.

Фото с сайта nwem.az