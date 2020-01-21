В Іспанії оголосили надзвичайний стан через зміни клімату

В Іспанії оголосили надзвичайний стан через зміни клімату

Укрінформ
Уряд Іспанії оголосив в країні надзвичайний стан у зв'язку з заходами щодо боротьби зі змінами клімату.

Про це повідомляє AP.

"Новий уряд Іспанії оголосив національну надзвичайну ситуацію пов'язану з кліматом у вівторок, зробивши офіційний перший крок до запровадження амбітних заходів боротьби зі зміною клімату", - йдеться у повідомленні.

У декларації, затвердженій урядом, йдеться про те, що протягом 100 днів буде направлено до парламенту запропоновані урядовцями законопрєкти щодо протидії зміні клімату. Мета декларації співпадає з цілями ЄС, включаючи скорочення чистого викиду вуглецю до нульового рівня до 2050 року.

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Коаліційний уряд Іспанії хоче, щоб до 2040 р. до 95% електроенергії в країні вироблялося з відновлюваних джерел. План уряду також передбачає зменшення забруднення повітря громадським транспортом та вантажними автомобілями.

Деталі урядового плану оприлюднять, після того, як запропоновані законопроєкти будуть надіслані до парламенту для затвердження.

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