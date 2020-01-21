Через сильний шторм у Іспанії загинули чотири людини
Про це інформує АР.
“Зимова буря, що вирує вже третій день, обрушилася на значну частину Іспанії у вівторок, залишивши 200 тисяч людей без електроенергії, також закриті школи та дороги, загинуло четверо людей”, - йдеться у повідомленні.
Серед загиблих - троє чоловіків та одна жінка.
Як зазначається, багато шкіл залишаються закритими у північно-східному регіоні Каталонії, а також у регіоні Валенсія на півдні та у регіоні Арагон, повідомляють іспанські ЗМІ.
Через сильні пориви вітру пошкоджено багато магазинів та ресторанів у прибережних містах.
Транспортне відомство заявило, що через сніг десятки доріг залишаються заблокованими, включаючи шосе А7 між північно-східним містом Фігерас та французьким кордоном.
Фото: apimages.com