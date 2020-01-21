Через сильний шторм у Іспанії загинули чотири людини

У результаті сильного шторму, що вирує в Іспанії вже третій день поспіль, загинуло четверо осіб, через відключення електроенергії без світла залишилися 200 тисяч людей.

Про це інформує АР.

“Зимова буря, що вирує вже третій день, обрушилася на значну частину Іспанії у вівторок, залишивши 200 тисяч людей без електроенергії, також закриті школи та дороги, загинуло четверо людей”, - йдеться у повідомленні.

Серед загиблих - троє чоловіків та одна жінка.

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Як зазначається, багато шкіл залишаються закритими у північно-східному регіоні Каталонії, а також у регіоні Валенсія на півдні та у регіоні Арагон, повідомляють іспанські ЗМІ.

Через сильні пориви вітру пошкоджено багато магазинів та ресторанів у прибережних містах.

Транспортне відомство заявило, що через сніг десятки доріг залишаються заблокованими, включаючи шосе А7 між північно-східним містом Фігерас та французьким кордоном.

Фото: apimages.com