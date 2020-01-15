Кількість жертв вибуху на хімічному заводі в Іспанії зросла

Число людей, які загинули внаслідок вибуху на хімічному заводі в іспанському регіоні Каталонія зросло до трьох.

Про це повідомляє на своїй сторінці в Twitter служба цивільного захисту Каталонії

«У середу в лікарні помер один із постраждалих, який був у критичному стані», - йдеться в повідомленні.

Раніше ж повідомлялося про 2 загиблих та кількох поранених – зранку в середу було виявлено під уламками тіло працівника заводу, а іншою жертвою став місцевий житель, на якого впала стеля будинку.

Як відомо, вечором у вівторок потужний вибух стався на нафтохімічному заводі IQOXE в провінції Таррагона. Місцевим було заборонено виходити з домівок. Ця заборона була знята через півтори години після того, як встановили, що в повітрі відсутня токсична хмара.

Фото: ЕРА.