Вибух на хімзаводі в Іспанії: один загиблий, вісім постраждалих

В результаті вибуху на нафтохімічному заводі в Каталонії загинула одна людина, вісім отримали поранення і ще одна зникла безвісти.

Про це повідомляє ВВС з посиланням на місцевих чиновників.

«Вибух на хімічному заводі в автономному регіоні Каталонії в Іспанії убив як мінімум одну людину і поранив ще вісім осіб», - йдеться в повідомленні.

Загиблий був виявлений у сусідній від заводу будівлі, що обрушилася.

Також одна людина, працівник заводу, зник безвісти.

За словами чиновників вибух, ймовірно, був викликаний хімічної аварією. Деталі з'ясовуються.

Місцева влада повідомила, що викиду в повітря токсичних речовин не сталося, і місцеві жителі можуть бути спокійні.

Нагадаємо, вибух на нафтохімічному заводі BASF в Тарргоні стався ввечері 14 січня. Раніше повідомлялося про чотирьох постраждалих в результаті інциденту.