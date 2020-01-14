В Іспанії на нафтохімічному заводі BASF стався потужний вибух, є постраждалі

В Іспанії на нафтохімічному заводі BASF стався потужний вибух, щонайменше четверо людей постраждало.

Про це повідомляє The Olive Press.

«Потужний вибух стався на нафтохімічному заводі в Іспанії», - йдеться у повідомленні.

Вибух стався близько 18:35 на заводі у Таррагоні (автономна область Каталонія).

Як мінімум четверо людей отримали поранення, один із них - серйозні.

Уряд рекомендував місцевим жителям залишатися в приміщеннях і не виходити на вулицю: у Тарагоні, Салоу, Віла-Секе, Реусі, Констатанті, Ель-Мореллі й Ла-Канонжі людям наполегливо радять замкнути двері й вікна в якості запобіжного заходу.

Місцева влада підкреслила, що ці заходи є превентивними на випадок утворення токсичної хмари, проте поки що немає свідчень того, що виник витік шкідливих речовин.