В Іспанії на нафтохімічному заводі BASF стався потужний вибух, є постраждалі
Про це повідомляє The Olive Press.
«Потужний вибух стався на нафтохімічному заводі в Іспанії», - йдеться у повідомленні.
Вибух стався близько 18:35 на заводі у Таррагоні (автономна область Каталонія).
#tarragona #quimica #explosion Aquest es el Heavy.... pic.twitter.com/6vr4GeNh5b— Sergi Tello (@Sergi_Tello) 14 січня 2020 р.
Як мінімум четверо людей отримали поранення, один із них - серйозні.
Уряд рекомендував місцевим жителям залишатися в приміщеннях і не виходити на вулицю: у Тарагоні, Салоу, Віла-Секе, Реусі, Констатанті, Ель-Мореллі й Ла-Канонжі людям наполегливо радять замкнути двері й вікна в якості запобіжного заходу.
Місцева влада підкреслила, що ці заходи є превентивними на випадок утворення токсичної хмари, проте поки що немає свідчень того, що виник витік шкідливих речовин.