У Варні колишній поліцейський влаштував вибух у будинку: є загиблий і поранені
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Укрінформ
У болгарському місті Варна стався вибух у житловому будинку, внаслідок чого одна людина загинула і сімох госпіталізовано.
Про це повідомляє MBS News з посиланням на прокуратуру.
«(З-під завалів – ред.) витягли 18 осіб, госпіталізовано 7 осіб - 3 жінки та 4 дитини», - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що внаслідок вибуху загинула 53-річна жінка.
За непідтвердженою інформацією, винуватцем інциденту є колишній 66-річний працівник поліції Веселин Димитров, який підірвав квартиру, де мешкав разом з дружиною. Житло перебувало у власності жінки. Зазначається, що у стосунках подружжя були серйозні проблеми.
За словами сусідів, жінка поїхала з дому більше місяця тому.
Наразі підозрюваний перебуває у розшуку, що підтвердив окружний прокурор Варни Красимир Конов.
Деталі інциденту з’ясовуються.