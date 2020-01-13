У Варні колишній поліцейський влаштував вибух у будинку: є загиблий і поранені

У болгарському місті Варна стався вибух у житловому будинку, внаслідок чого одна людина загинула і сімох госпіталізовано.

Про це повідомляє MBS News з посиланням на прокуратуру.

«(З-під завалів – ред.) витягли 18 осіб, госпіталізовано 7 осіб - 3 жінки та 4 дитини», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що внаслідок вибуху загинула 53-річна жінка.

За непідтвердженою інформацією, винуватцем інциденту є колишній 66-річний працівник поліції Веселин Димитров, який підірвав квартиру, де мешкав разом з дружиною. Житло перебувало у власності жінки. Зазначається, що у стосунках подружжя були серйозні проблеми.

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За словами сусідів, жінка поїхала з дому більше місяця тому.

Наразі підозрюваний перебуває у розшуку, що підтвердив окружний прокурор Варни Красимир Конов.

Деталі інциденту з’ясовуються.