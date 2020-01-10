У підвалі будинку на Оболоні знайшли тіла трьох чоловіків

Столична поліція встановлює обставини загибелі трьох чоловіків, тіла яких виявили у підвалі житлового будинку на Оболоні.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

"Близько 11:30 до Оболонського управління поліції надійшло повідомлення про те, що у підвалі будинку на вулиці Маршала Малиновського виявлено тіла трьох чоловіків. На адресу негайно виїхали слідчо-оперативні групи Головного та районного управлінь поліції, судово-медичний експерт та представники інших профільних служб", - йдеться у повідомленні.

На місці події правоохоронці провели першочергові слідчі дії.

За попередніми даними судово-медичного експерта, що оглядав тіла померлих на місці події, ознак насильницької смерті не виявлено.

Остаточні причини смерті чоловіків встановить судово-медична експертиза.

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Зібрані матеріали за цим фактом зареєстровані в Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень громадян Оболонського управління поліції.

Проводиться перевірка, за результатами якої буде надана правова кваліфікація цій події.