На Оболоні у відділенні банку стався вибух

Правоохоронці розшукують двох зловмисників, які пошкодили банкомат в Оболонському районі Києва.

Про це повідомляє поліція Києва у Facebook.

"До Оболонського управління поліції надійшло повідомлення про те, що у відділенні банку на вулиці Героїв Дніпра пролунав вибух. На місце події одразу виїхали слідчо-оперативна група Головного та районного управлінь поліції, вибухотехнічна та кінологічна служби", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, правоохоронці встановили, що двоє невідомих у балаклавах зайшли до приміщення банку та прикріпили до корпусу банкомату вибуховий пристрій.

У результаті вибуху було пошкоджено приміщення та майно банку, а сейф із грошима лишився неушкодженим.

За фактом події розпочаті кримінальні провадження за ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 185 (Замах на крадіжку), ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна), ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Зусилля правоохоронців спрямовані на встановлення обставин злочину та затримання зловмисників, уточнюється у повідомленні.