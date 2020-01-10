На Оболоні у відділенні банку стався вибух
Про це повідомляє поліція Києва у Facebook.
"До Оболонського управління поліції надійшло повідомлення про те, що у відділенні банку на вулиці Героїв Дніпра пролунав вибух. На місце події одразу виїхали слідчо-оперативна група Головного та районного управлінь поліції, вибухотехнічна та кінологічна служби", - йдеться у повідомленні.
Зокрема, правоохоронці встановили, що двоє невідомих у балаклавах зайшли до приміщення банку та прикріпили до корпусу банкомату вибуховий пристрій.
У результаті вибуху було пошкоджено приміщення та майно банку, а сейф із грошима лишився неушкодженим.
За фактом події розпочаті кримінальні провадження за ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 185 (Замах на крадіжку), ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна), ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.
Зусилля правоохоронців спрямовані на встановлення обставин злочину та затримання зловмисників, уточнюється у повідомленні.