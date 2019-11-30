Підрив відділення Ощадбанку в Києві: назвали викрадену суму

Голова правління Ощадбанку Андрій Пишний заявляє, що зловмисники, які підірвали банкомат у Києві, викрали близько 250 тисяч гривень.

Про це він написав у Facebook.

"Ціна вкраденого - близько 250 тисяч гривень. Ціна зруйнованого - мільйони. Ще рахуємо. Для команди Ощаду - це безумовно трагедія", - написав він.

Пишний додав, що бандити запомпували в банкомат велику кількість газу і підірвали його, а з ним - і відділення. "Їх не зупинило, що це густонаселений спальний район неподалік центру Києва. І вони заслуговують на максимальне покарання за Законом", - додав він.

Як повідомляв Укрінформ, у Дніпровському районі міста Києва, у ніч проти 30 листопада 2019 року двоє невідомих підірвали відділення Ощадбанку.

Фото: Нацполіція.