Підрив відділення Ощадбанку в Києві: поліція повідомила подробиці

Банкомат у відділенні "Ощадбанку" на вулиці Ентузіастів у Києві підірвали за допомогою газово-повітряної суміші, сума збитків встановлюється.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

"До чергової частини Дніпровського управління поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Ентузіастів стався вибух. На місце події негайно виїхали слідчо-оперативні групи районного та Головного управлінь поліції, кінологи і вибухотехніки. Правоохоронці оглянули місце події, опитали свідків та вилучили записи з камер відеоспостереження. Внаслідок вибуху пошкоджено внутрішнє оздоблення фінансової установи", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, за попередніми висновками фахівців та поліцейських встановлено, що зловмисники підірвали банкомат за допомогою газово-повітряної суміші.

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"Звідки забрали касети з грошима, сіли до автомобіля та поїхали. Наразі сума збитків встановлюється", - додали у поліції.

Слідчим відділом Дніпровського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст. 194 (Умисне знищення, або пошкодження чужого майна, що заподіяло шкоди у великих розмірах) Кримінального кодексу України.

"Наразі зусилля працівників поліції спрямовані на встановлення та затримання підозрюваних осіб", - зазначили правоохоронці.

Як повідомляв Укрінформ, у Дніпровському районі міста Києва, у ніч з 29 на 30 листопада 2019 року двоє невідомих підірвали відділення Ощадбанку.

Фото: kyiv.npu.gov.ua.