На столичній Русанівці підірвали відділення Ощадбанку

На вулиці Ентузиастів, що у Дніпровському районі міста Києва, в ніч з 29 на 30 листопада 2019 року двоє невідомих підірвали відділення Ощадбанку.

Вибуховою хвилею уламки віднесло метрів за 20, повыдомляють Вартові.Еспресо.

При цьому скляна вітрина вилетіла назовні, а у самому відділенні впала на підлогу стеля.

Обійшлося без потерпілих.

У місті введено план "Сирена": розшукується автомобіль Volkswagen універсал темного кольору з двома невідомими.

За попередньою інформацією, зловмисники скористалися не вибухівкою, а балоном з газомом, за допомогою якого ними було виведено з ладу банкомат. Звідти вони забрали касети з грошима. Яка сума наразі невідомо.

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На місці інциденту працюють слідчі та вибухотехніки.