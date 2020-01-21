Польські винищувачі перехопили літак-розвідник РФ над Балтикою

Винищувачі Повітряних сил Польщі F-16 під час патрулювання перехопили над Балтійським морем російський літак-розвідник Су-24МР.

Інцидент стався 15 січня, повідомляє Wp.pl.

“Польські винищувачі перехопили літак Російської Федерації. Пілоти зробили фотографії, перевірили характер його місії і після виконання завдання повернулися до місця дислокації”, - розповів командир польського військового контингенту “Orlik” у країнах Балтії Адам Калиновський.

Він додав, що після виконання завдання з виявлення цілі пілоти F-16 супроводжували російський літак до кордону з Росією.

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Як зазначається, схожа ситуація повторилася за два дні, однак, у перехопленні російських літаків вже не брали участі польські винищувачі.

Польські F-16 в рамках місії НАТО “Baltic Air Policing” дислокуються в Естонії.

Фото: Wang Xiaojun/Xinhua News/East News