Авіапатруль НАТО в Балтії двічі за тиждень супроводжував російські винищувачі

«12-19 січня винищувачі, які представляють повітряну поліцію НАТО в країнах Балтії, двічі ідентифікували й супроводжували військові літаки Російської Федерації в міжнародному повітряному просторі над Балтійським морем», - йдеться в повідомленні.

Зокрема 15 січня авіапатруль ідентифікував пасажирський літак Ту-134, що прямував із основної частини Росії у Калінінградську область, і супроводжували його два винищувачі Су-35 і два винищувачі Су-27. Усі ці винищувачі летіли з відключеними транспондерами.

Через два дні винищувачі НАТО знову ідентифікували Ту-134, який тепер летів із Калінінградської області на основну частину території Росії. Його також супроводжували винищувачі Су-35 і Су-27, що летіли з відключеними транспондерами.

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Як повідомлялося, авіапатруль НАТО, місія повітряної поліції в країнах Балтії здійснюється з авіабаз, розміщених у Литві та Естонії.