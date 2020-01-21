Палата лордів затримала схвалення угоди про Brexit

Палата лордів затримала схвалення угоди про Brexit

Укрінформ
Палата лордів (верхня палата британського парламенту) проголосувала за внесення правок до законопроєкту щодо угоди про вихід Великої Британії з ЄС (Brexit), поданого британським урядом.

Про це повідомляє BBC.

“Уряд програв три голосування у Палаті лордів щодо законодавства про Brexit - це перша його поразка після виборів”, - йдеться у повідомленні.

Як повідомляється, депутати внесли кілька правок до законопроєкту щодо угоди про вихід Великої Британії з ЄС.

Зокрема, парламентарії підтримали поправку, згідно з якою громадянам ЄС надається фізичний документ як доказ того, що вони мають право жити у Великій Британії після її виходу з Євросоюзу.

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Палата лордів також проголосувала за позбавлення міністрів права вирішувати, які рішення Суду ЄС можуть бути проігноровані або скасовані місцевими судами і трибуналами.

Тепер законопроєкт повертається до Палати громад, де партія прем'єр-міністра Бориса Джонсона має більшість, що дасть їм змогу скасувати правки верхньої палати.

Як повідомлялося, вихід Великої Британії з Євросоюзу відбудеться 31 січня.

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