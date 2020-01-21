Палата лордів затримала схвалення угоди про Brexit

Палата лордів (верхня палата британського парламенту) проголосувала за внесення правок до законопроєкту щодо угоди про вихід Великої Британії з ЄС (Brexit), поданого британським урядом.

Про це повідомляє BBC.

“Уряд програв три голосування у Палаті лордів щодо законодавства про Brexit - це перша його поразка після виборів”, - йдеться у повідомленні.

Як повідомляється, депутати внесли кілька правок до законопроєкту щодо угоди про вихід Великої Британії з ЄС.

Зокрема, парламентарії підтримали поправку, згідно з якою громадянам ЄС надається фізичний документ як доказ того, що вони мають право жити у Великій Британії після її виходу з Євросоюзу.

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Палата лордів також проголосувала за позбавлення міністрів права вирішувати, які рішення Суду ЄС можуть бути проігноровані або скасовані місцевими судами і трибуналами.

Тепер законопроєкт повертається до Палати громад, де партія прем'єр-міністра Бориса Джонсона має більшість, що дасть їм змогу скасувати правки верхньої палати.

Як повідомлялося, вихід Великої Британії з Євросоюзу відбудеться 31 січня.