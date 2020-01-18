Уряд Британії оголосив розклад заходів у останній день перед Brexit-ом

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон проведе виїзне засідання уряду, після чого виступить зі зверненням до нації ввечері 31 січня, в останній день перед офіційним виходом країни з Європейського Союзу.

Про це повідомив у п'ятницю британський уряд, передає Бі-Бі-Сі.

"На Даунінг-стріт заявили, що прем'єр-міністр головуватиме на засіданні кабінету на півночі Англії (за межами Лондона – ред.) впродовж усього дня, де обговорюватиметься збільшення "процвітання та можливостей", - зазначається в повідомленні.

Ввечері 31 січня Борис Джонсон виступить зі спеціальним зверненням до нації.

Крім того, в Британії з нагоди виходу з Європейського Союзу очікується випуск пам'ятної монети номіналом у 50 пенсів, на якій буде викарбуваний девіз "мир, процвітання й дружба з усіма країнами". Очікується, що прем'єр Джонсон стане одним із перших, хто отримає цей атрибут на пам'ять.

Очікується, що робоча резиденція прем'єр-міністра на Даунінг Стріт, а також головна резиденція англійських монархів на Уатхолл у Лондоні ввечері цього дня буде прикрашена ілюмінацією годинника, який вестиме відлік часу до Brexit.

Нагадаємо: у червні 2016 року на референдумі у Великій Британії 52% громадян висловилися за вихід країни з ЄС, 48% виступили за те, щоби залишитися у складі Європейського Союзу.