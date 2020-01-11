Збитки Британії через Brexit вже досягли $170 мільярдів – Bloomberg

Економічні збитки Великої Британії в зв'язку з виходом з Євросоюзу вже досягли 170 мільярдів доларів.

Про це свідчать дослідження Bloomberg Economics.

«Економічні витрати на Brexit вже досягли 130 мільярдів фунтів (170 мільярдів доларів), а до кінця цього року планується додати ще 70 мільярдів фунтів», - йдеться в повідомленні.

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За прогнозом Bloomberg, заснованому на аналізі відставання країни від Великої сімки в 2016 - 2019 роках, економічні втрати Великої Британії від Brexit досягли 265 млрд доларів.

Нагадаємо, 9 січня Палата громад парламенту Великої Британії остаточно завершила розгляд угоди про вихід країни з Євросоюзу і проголосувала за нього.

Тепер законопроект про вихід Сполученого Королівства з ЄС має ще пройти через голосування в Палаті лордів - прем'єр вже закликав її членів не вносити жодних поправок у документ, щоб вчергове не затримати процес Brexit. Очікується, що ця угода набуде чинності вже в найближчі тижні.