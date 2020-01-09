Британська Палата громад остаточно схвалила угоду про Brexit

Палата громад парламенту Великої Британії остаточно завершила розгляд угоди про вихід країни з Євросоюзу і проголосувала за неї.

Про це повідомляє Sky News.

"Brexit-угода британського прем’єра Бориса Джонсона після 3 днів дебатів нарешті пройшла схвалення у Палаті громад: за неї проголосували 330 депутатів, а проти – 231", - йдеться в повідомленні.

Тепер законопроєкт про вихід Об’єднаного Королівства з ЄС мусить ще пройти через голосування в Палаті лордів – прем’єр уже закликав її членів не вносити жодних поправок у документ, щоби в черговий раз не затримати процес Brexit. Очікується, що ця угода набуде законної сили уже в найближчі тижні.

Як повідомлялося, у кінці грудня британські депутати в другому читанні проголосували за законопроєкт, який затверджує угоду про вихід країни з ЄС.

Після цього уряд виділив три дні цього тижня для детального вивчення документа і дебатів у парламенті. Однак, у вівторок і середу в Палаті громад практично не було депутатів, а уряд легко відхилив спроби опозиції внести зміни в текст.

Як відомо, британський парламент чотири рази відхиляв угоду з ЄС. Тричі - за попереднього прем'єра Терези Мей, в результаті чого вона подала у відставку.

Після 31 січня між Британією та Євросоюзом розпочнуться переговори про майбутні торгові відносини.

Фото: Sky News