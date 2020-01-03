Британська опозиція пропонує Brexit “поставити на паузу” тривалістю два роки

Британська опозиція пропонує Brexit “поставити на паузу” тривалістю два роки

Укрінформ
Британська опозиційна партія лейбористів запропонувала законодавчо закріпити продовження перехідного періоду Brexit до 2023 року, якщо до червня 2020 року не буде досягнуто угоди щодо виходу Британії з ЄС.

Про це повідомляє Sky News.

"Лейбористи намагаються відтермінувати вихід з ЄС на два роки, щоб запобігти неврегульованому Brexit, незважаючи на нищівну поразку партії на парламентських виборах минулого місяця", - йдеться у повідомлені.

Пропозиція від лейбористів, яка напевно приречена на провал, оскільки прем'єр-міністр Борис Джонсон та його Консервативна партія мають більшість у парламенті, передбачає продовження перехідного періоду Brexit до 2023 року, якщо до червня 2020 року не буде досягнуто угоди щодо виходу Британії з ЄС.

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Окрім обіцянки залишити ЄС до 31 січня, Джонсон виключив можливість будь-якого продовження перехідного періоду.

Як повідомлялося, вихід Британії з ЄС відтерміновували вже кілька разів, щоб країна могла погодити угоду з Брюсселем та уникнути "жорсткого" Brexit. Останньою датою закінчення терміну виходу Великої Британії з ЄС наразі є 31 січня 2020 року.

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