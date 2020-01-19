Рекордний снігопад: У Канаді оголосили надзвичайний стан

У столиці канадської провінції Сент-Джонс оголосили надзвичайний стан через рекордний снігопад.

Про це повідомляє Independent.

«Надзвичайний стан було оголошено в столиці провінції Сент-Джонс, де було зареєстровано 30 дюймів (76 см - ред.) снігу і пориви вітру до 81 миль на годину», - йдеться в повідомленні.

Підприємства і дороги були закриті по всьому місту, а також в передмістях Маунт-Перл, Парадайз, Торбей і Португалія Коув-Сент-Філіп.

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Прем'єр-міністр провінції Дуайт Болл звернувся до федерального уряду за підтримкою, включаючи мобілізацію збройних сил Канади, і закликав жителів «залишатися вдома і бути в безпеці».

Як повідомлялося, снігопад в Канаді побив 20-річний рекорд.