Рекордний снігопад: У Канаді оголосили надзвичайний стан
Укрінформ
У столиці канадської провінції Сент-Джонс оголосили надзвичайний стан через рекордний снігопад.
Про це повідомляє Independent.
«Надзвичайний стан було оголошено в столиці провінції Сент-Джонс, де було зареєстровано 30 дюймів (76 см - ред.) снігу і пориви вітру до 81 миль на годину», - йдеться в повідомленні.
Підприємства і дороги були закриті по всьому місту, а також в передмістях Маунт-Перл, Парадайз, Торбей і Португалія Коув-Сент-Філіп.
Прем'єр-міністр провінції Дуайт Болл звернувся до федерального уряду за підтримкою, включаючи мобілізацію збройних сил Канади, і закликав жителів «залишатися вдома і бути в безпеці».
Як повідомлялося, снігопад в Канаді побив 20-річний рекорд.