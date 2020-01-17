Лавина на гірськолижному курорті у Штатах вбила та покалічила відпочивальників

Щонайменше одна особа загинула, інша отримала тяжкі поранення внаслідок сходу снігової лавини на гірськолижному курорті на заході США поблизу озера Тахо.

Про це йдеться в повідомленні американського телеканалу NBC News із посиланням на офіційну заяву місцевого шерифа.

"Снігова лавина в Північній Каліфорнії призвела до загибелі принаймні одного лижника, а також серйозних поранень іншого", - зазначається в повідомленні.

Інцидент стався близько 10-ї ранку за місцевим часом на гірськолижному лижному курорті "Альпійські луки" поблизу озера Тахо.

Одразу після сходу лавини та повідомлень про перебування людей на місці інциденту місцеві правоохоронці організували пошуки. При цьому уточнюється, що один лижник був знайденим мертвим, інший отримав важкі травми нижніх кінцівок і був доставлений до лікарні. Місцева влада вважає, що внаслідок лавини більше ніхто не постраждав.

Нагадаємо: гірськолижний курорт "Альпійські луки" знаходиться приблизно в 115 милях на північний схід від столиці штату Каліфорнія, міста Сакраменто.