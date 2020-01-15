Зливи, снігопади та лавини: у Пакистані вже понад 100 загиблих

У Пакистані загинули 104 людини внаслідок сильних злив, снігопадів, зсуву ґрунту та лавин за останні чотири доби.

Про це повідомляє Anadolu.

“Кількість загиблих від сильних злив, зсуву ґрунту та лавин (у Пакистані — ред.) зросла до 104 осіб”, - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє Anadolu, тільки у частині Кашміру, яка контролюються Пакистаном, загинуло понад 80 людей через снігопади.

Більше 15 людей загинули у провінції Белуджистан через зсуви ґрунту й сильні снігопади.

Решта загиблих від негоди була зафіксована в кількох північних регіонах країни.

Читайте також: Через лавини у Гімалаях загинули 70 осіб

Зазначається, що цьогоріч у Пакистані спостерігається надзвичайна кількість снігу та морози, які в деяких районах доходять до позначки -20 градусів Цельсія.

Фото: AA