У Кашмірі й Афганістані через лавини загинуло 70 осіб

Кількість жертв лавин, викликаних сильним снігопадом, у пакистанському Кашмірі зросла до 55 осіб, в Афганістані загинуло 15.

Про це повідомляє АР із посиланням на місцевих чиновників.

«Лавини, викликані сильним снігопадом, вбили 55 осіб у керованому Пакистаном Кашмірі й ще 15 людей загинуло у сусідньому Афганістані», - йдеться у повідомленні.

Сильні снігопади у регіоні тривають з неділі, за даними метеорологів, в наступні дні очікується ще більше снігу.

Читайте також: Від лавини в Кашмірі загинули понад 20 людей

Раніше повідомлялося про 21 загиблого і 17 постраждалих у Кашмірі.