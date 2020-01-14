Від лавини в Кашмірі загинули понад 20 людей

Унаслідок сходження лавини у Кашмірі, що між Індією й Пакистаном, загинула щонайменше 21 людина, ще 17 постраждали.

Про це повідомляє Anadolu з посиланням на місцеву владу.

“Щонайменше 21 особа загинула та ще 17 постраждали в результаті сходження лавини у селищі, яке знаходиться у частині під контролем Пакистану у Кашмірі”, - йдеться у повідомленні.

За даними місцевої влади, ще 10 людей розшукують після стихійного лиха. Кілька будинків було зруйновано лавиною. Нині триває пошуково-рятувальна операція.

Як повідомляють пакистанські ЗМІ, за останні чотири дні в країні загинули 36 людей у результаті снігопадів, зливи, зсувів ґрунту й лавин в різних частинах регіону. Проте чиновники заявляють про 27 загиблих і 29 постраждалих.

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За даними метеорологів, в наступні дні очікується ще біліше снігу.

Як відомо, регіон Кашмір, на територію якого обидві країни претендують повністю, частково контролюється Індією та Пакистаном, став місцем десятилітніх хаотичних конфліктів. Кашмір - єдиний штат Індії, населений переважно мусульманами. Значна частина мешканців штату виступає за приєднання до Пакистану. Радикально налаштовані особи постійно поповнюють лави збройних формувань, що намагаються за допомогою насильницьких дій домогтися виходу штату зі складу Індії.

Фото: АА