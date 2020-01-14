В Японії стався потужний землетрус
Укрінформ
У східній частині Японії стався потужний землетрус магнітудою 5,0, поштовхи відчувалися у Токіо.
Про це повідомляє Kyodo News із посиланням на національне метеорологічне управління Японії.
«Землетрус магнітудою 5,0 стався у східній Японії, включаючи мегаполіс Токіо вранці у вівторок», - йдеться у повідомленні.
Епіцентр підземних поштовхів знаходився неподалік від Токіо - в сусідній префектурі Ібаракі. Осередок залягав на глибині близько 50 км.
Підземні поштовхи відчули також жителі префектур Тотігі, Тіба і Фукусіма.
Інформація про потерпілих та руйнування не надходили. Загрозу цунамі не оголошували.