На Філіппінах через вулкан можуть евакуювати близько 200 тисяч осіб

На Філіппінах через вулкан Таал, що викинув стовп попелу у неділю, можуть евакуювати близько 200 тисяч жителів.

Про це повідомляє Bloomberg.

«Чиновники наказали закрити прилеглі школи та урядові установи, як тільки вони почали евакуйовувати тисячі людей, попереджаючи, що щонайменше 200 тисяч осіб можуть бути змушені залишити свої домівки», - йдеться у повідомленні.

Евакуація розпочалася в деяких районах провінції Кавіте, що прилягають до вулкана Таал. Загалом планується, що евакуація проводитиметься в 11 містах.

BREAKING: Steam driven eruptions point toward “a hazardous explosive eruption” of the Taal Volcano, located about 40 miles south of Manila, said the Philippine Institute of Volcanology and Seismology in an advisory Sunday, recommending a total evacuation



📷: @alaymagno pic.twitter.com/slpoBPQ65e — QuickTake by Bloomberg (@QuickTake) January 12, 2020

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Наразі уряд Філіппін евакуював вже вісім тисяч людей, інформує АР.

У Манілі тимчасово зупинив роботу міжнародний аеропорт імені Ніно Акіноу, скасовано близько 170 рейсів.

У Філіппінському інституті вулканології та сейсмології заявили, що небезпечне виверження може статися як упродовж кількох годин, так і через кілька днів.

Рівень небезпеки підвищений до четвертого, передостаннього. Найвищий рівень небезпеки - п’ятий - оголошують перед самим виверженням вулкана.

В інституті порекомендували владі цивільної авіації видати вказівку літакам уникати повітряного простору навколо вулкана.

Таал — діючий вулкан на Філіппінах, популярний туристичний об'єкт. Розташований на острові Лусон за 60 км на південь від столиці Філіппін Маніли.

Раптове виверження сталося 12 січня. Повідомлялося про попелопади та вулканічні грози. Також вулканологи попередили про небезпеку цунамі.

Фото: Getty Images AsiaPac