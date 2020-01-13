Виверження вулкана у Новій Зеландії забрало життя ще однієї особи

Кількість загиблих в результаті виверження вулкана на острові Уайт-Айленд в Новій Зеландії зросла до 18 осіб.

Про це повідомляє пресслужба поліції.

Зазначається, що в лікарні у неділю, 12 січня, помер ще один чоловік.

"Поліція може підтвердити, що ще одна людина померла в лікарні внаслідок травм, отриманих під час виверження вулкана на Уайт-Айленді. Смерть цієї особи збільшує офіційне число померлих до 18 осіб", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, на момент виверження вулкана 9 грудня неподалік перебували 47 осіб. Вік потерпілих - від 13 до 72 років, більшість були туристами. Серед них – 24 особи з Австралії, двоє - з Китаю, чотири - з Німеччини, один чоловік - з Малайзії, два - з Великобританії, дев'ять - з США і п'ять - з Нової Зеландії.

Уайт-Айленд або Вакаарі є одним з найактивніших вулканів Нової Зеландії. Попри це, Білий острів є популярним туристичним напрямком. Упродовж останніх років там відбулося кілька вивержень, але ніхто не постраждав.