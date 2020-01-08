На Алясці сталося виверження вулкана, яке може зашкодити авіаперевезенням

Виверження вулкана на Алеутських островах у штаті Аляска у США спричинило появу хмари вулканічного попелу, яка може перешкодити міжнародному повітряному рухові.

Про це пише "Радіо Свобода" із посиланням на експертів.

Як повідомила Вулканічна обсерваторія Аляски, підвищена температура поверхні при виверженні вулкана Шишалдін на острові Унімак, що почалося раніше 7 січня, свідчить про наявність у каналі кратера активної лави.

За словами експертів, вітер зносить хмару попелу на північний схід у Берингове море, наразі північніше від маршрутів реактивних літаків, що літають між Північною Америкою та Азією.

За даними супутникових знімків, нині хмара попелу сягає заввишки 7010 метрів. Національна метеорологічна служба США вже видала попередження для авіаторів про наявність хмари попелу до цієї висоти.

Проблема у тому, що дрібний вулканічний попіл здатний підніматися в атмосферу на значні висоти й залишатися в повітрі тривалий час. Він може виводити з ладу реактивні двигуни сучасних пасажирських літаків, плавлячись від високої температури у двигуні та налипаючи на лопаті турбіни. Через це в таких випадках запроваджують заборони на польоти.

Нагадаємо: Шишалдін – один із найактивніших вулканів Алеутського вулканічного регіону.

Найбільший досі такий зрив повітряного руху, що охопив більшу частину Європи та тривав понад тиждень, стався у 2010 році внаслідок виверження вулкана Ейяф’ятлаєкютль в Ісландії. Тоді було скасовано понад 100 тисяч авіарейсів, що становило майже половину обсягу повітряного руху.

Фото: АА